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Manisa Futbol Kulübü, kaleci Eren Karataş'ı transfer etti

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Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen bir takım olarak kaleci Eren Karataş'ı transfer etti. 22 yaşındaki file bekçisiyle 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Eren, Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istediğini belirtti.

1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Altay'la yollarını ayıran kaleci Eren Karataş'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki file bekçisi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Eren, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile

büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Futbola Altay altyapısında başlayan kaleci Eren yine Altay'da profesyonel kariyerine adım attı. 2021-2022 sezonunu Bergama Belediyespor'da kiralık olarak geçiren Eren Karataş, burada sergilediği performansla 2022-2023 sezonunda Altay'a döndü. İzmir ekibiyle iki sezondur 1'inci Lig'de mücadele eden Eren, kariyerinde 38 resmi maçta forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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