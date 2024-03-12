Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Karataş Belediye Başkan adayı ise Ali Bedrettin Karataş. Ali Bedrettin Karataş kimdir? Ali Bedrettin Karataş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ BEDRETTİN KARATAŞ KİMDİR?

Ali Bedrettin Karataş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Karataş Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.