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Adıyaman'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin katili tutuklandı

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Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çıkan bıçaklı kavgada Ramazan Karataş'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında, dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Ramazan Karataş'ın (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Karataş Adıyaman Tutuklama Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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