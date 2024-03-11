DEVA Partisi Yumurtalık adayı Uğur Karataş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Yumurtalık belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yumurtalık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Yumurtalık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Uğur Karataş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

UĞUR KARATAŞ KİMDİR?

Uğur Karataş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yumurtalık belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YUMURTALIK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yumurtalık adayı belli oldu. DEVA Partisi Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Uğur Karataş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.