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Fatih Terim, Seçil Erzan'a kaç milyon dolar kaptırdı? Avukatı ilk kez rakam verdi

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Banka müdürü Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adı altında futbol dünyasını dolandırdığı davada Terim cephesi sessizliğini bozdu. Terim'in avukatı Tufan Karataş yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in 3-3.5 milyon dolarının kayıp olduğunu belirtti.

"Fatih Terim Fonu" adı altında 49 kişiden en az 45 milyon dolar para toplayan Seçil Erzan hakkında Fatih Terim cephesinden açıklama geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Terim'in avukatı Tufan Karataş, Fatih Terim'in de 3.3.5 milyon dolarının kayıp olduğunu söyledi.

"FATİH TERİM FON ADI ALTINDA PARA VERMEDİ"

Fatih Terim'in Erzan'ın ifadesinde geçtiği üzere Seçil Erzan'a 300 bin dolar verip vermediği sorusuna avukat Karataş, "Fon adı altında para vermedi. Tüm yatırımları hesaplar üzerinden işletiliyordu." diyerek yanıtladı. Erzan'la para alışverişi olmadığını belirten Karataş, "Erzan'la yok. Banka ile var. Hesaplarında yatan para üzerinden Seçil yatırımlarda değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

"OLDU BİTTİYLE EVRAK İMZALATTI"

Terim'in Seçil Erzan'a elden mi yoksa hesaptan mı para gönderdiği sorusuna ise Karataş, "Seçil'in kontrolünde olan ve istediği gibi girip çıktığı bir hesap. 'Hocam şu kağıdı alacağız' diyor. Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor." cevabını verdi.

"3-3.5 MİLYON DOLAR ORTADA YOK"

Terim'in "Hesabımda 3 milyon dolar var" ifadesini de soran Saymaz'a Karataş, "Geçmişten beri olduğunu zannettiği para, bu para. Bize göre hesapta 3-3,5 milyon dolar olması lazım. Seçil'in 'Kağıt, hazine, fon aldım' diye bir hikayesi var. Bu yatırımlardan sonra meblağlar hesaba geri gelmiş. Ama bakıyoruz ki hesaplarda anlamsız eksilmeler var. Gerçekten alıp satmış. Ama olması gereken 3-3.5 milyon dolar ortada yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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