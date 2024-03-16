Arkas Spor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi
Salon: Şehit Okan DinçerHakemler: Serap Kuka, Melike Özkan ErolBigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden, Murat Al (Salih Özdemir, İlker Alican Çakır)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Hoag, Kartev (Ahmet Karataş,...
Salon: Şehit Okan Dinçer
Hakemler: Serap Kuka, Melike Özkan Erol
Bigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden, Murat Al ( Salih Özdemir, İlker Alican Çakır)
Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Hoag, Kartev ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 12-25, 15-25, 17-25
Süre: 61 dakika (19, 22, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.