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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Basın Mensuplarıyla İftar Programında Buluştu

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İdris Alan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Alan, kentteki medya kuruluşlarının şehrin her alanda gelişimine ve kalkınmasına katkı sunma adına görev yaptığını dile getirdi.

Medyanın kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirme noktasında da büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Alan, şunları söyledi:

"Elazığ medyasının Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları ve faaliyetlerine gösterdiği yakın ilginin de farkındayız. Sizlerin, yapılanları görüp bunu haberlerinize en güzel şekilde yansıtmanız, bizleri daha büyük ve yeni hedeflere koşmaya sevk ediyor. Bu konudaki yaklaşımınızdan ve çalışmalarımıza gösterdiğiniz duyarlıktan dolayı teşekkür ediyorum."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Alan, "İsrail'i lanetliyorum." dedi.

Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ise şehirlerin kalkınması ve gelişmesi adına ticaret ve sanayi odaları kadar kentteki medya kuruluşlarının da gayret gösterdiğine işaret etti.

Karataş, "Elazığ'da medyamız oldukça güçlü ve etkili konumda. Şehrine ve şehrinin sorunlarına duyarlı bir medyamızın olmasından dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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