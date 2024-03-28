Ömer Çelik: Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı için talepleri yerine getirmek için sabırsızlanıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı için önümüzdeki haftalar, aylar ve yıllarda talep edilenleri yerine getirmek için sabırsızlanıyor." dedi.

Çelik, AK Parti Karataş İlçe Başkanlığını ziyaret etti, ilçe yöneticileri ve partililerle görüştü.

Ziyaretin ardından bina önünde bir araya gelen vatandaşlara hitap eden Çelik, Cumhur İttifakı'nın gücünü Karataş'ta göstermeye hazırlandıklarını söyledi.

Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde MHP'nin Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz'a destek isteyerek, "İnşallah Büyükşehirde Fatih Mehmet Kocaispir'i seçtiğimizde, Büyükşehir Belediyesi ve Karataş el ele verecek, önümüzdeki haftalar, aylar, yıllar için burada talep edilen her şeyin yerine getirilmesi adına elimizden gelen güçle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Eser siyaseti temelinde birleşme çağrısı yapan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızı yeniden seçtik, Cumhur İttifakı'nı Meclis'te en güçlü grup haline getirdik. Böylece Türkiye'nin istikrarı, önümüzdeki dönem için yapılacaklar garanti altına alınmış oldu. Şimdi ise yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı'na uygun adaylarla karşınıza çıktık. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı için önümüzdeki haftalar, aylar ve yıllarda talep edilenleri yerine getirmek için sabırsızlanıyor."

Çelik, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda, şehirlerin, ilçelerin ve beldelerin yüzyılı olacağını anlattı.

Çalışmayı, gayret etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Çelik, Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mart'ta "demokrasi bayramını" kutlayacaklarını dile getirdi.

"Sandıklara mührümüzü vuracağız"

Çelik, geçmişte Türkiye'yi yönetmeye talip olan "altılı, yedili masanın" vatandaştan oy istemeden önce özür dilemesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çıkmış Özgür Özel, 'Gençler darbe yaparsa desteklerim' diyor. Bunların özür dilemesi lazım, bunlar aynı kafa. Kim darbe yapmaya kalkarsa önce karşısında bizi, buradakileri bulur. Herkes haddini bilsin. Demokrasiyi, Cumhuriyet'imizi seviyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılı'nda daha yeni ufuklara ulaştıracağız. Bunun için de inşallah 31 Mart akşamı sandıklara mührümüzü vuracağız, bir kere daha 'Necip Başkan' diyeceğiz."

Programın ardından Çelik, aracıyla Yeşilköy Mahallesi'nden geçerken kendisine selam veren vatandaşlarla sohbet etti.

"Adaylarımızın ortaya koyacağı projeler var"

Çelik, daha sonra Adana'nın Yumurtalık ilçesine geçerek Atatürk Caddesi'ndeki MHP Seçmen İletişim Merkezine ziyarette bulundu.

Burada konuşan Çelik, MHP'nin Yumurtalık Belediye Başkan adayı Aydın Kütükoğlu'nun destekçisi olacaklarını söyledi.

Adana'nın her tarafını Cumhur İttifakı'nın vizyonuyla buluşturmak istediklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Adana'nın her tarafında Cumhur İttifakı vizyonuyla, merkezi hükümetle uyumlu, Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun bir tablo çıkarmış olacağız. Bunu dediğimiz zaman muhalefetten birileri 'Belediye sizden olmazsa oraya hizmet götürmeyecek misiniz?' diyor. Biz, 5 yıl boyunca ve bütün görev dönemlerimizde hiç kimseye karşı ayrımcılık yapmadık ama karşımızdakiler belediyecilik konusunda beceriksiz olduğu için ne kaynakları doğru kullanabiliyorlar ne de o ilçeleri, illeri ileri taşıyabilecek bir proje ve vizyon ortaya koyabiliyorlar. Bizim adaylarımızın, Cumhur İttifakı'nın vizyonu temelinde ortaya koyacağı projeler var. Biz de onlara destek vererek bu projelerin hayata geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Yumurtalık'ta esnafın, çiftçinin, işçinin, kadınların, gençlerin, ileri yaştaki vatandaşların taleplerini bildiklerini anlatan Çelik, bunları gerçekleştirecek vizyon, irade ve güce sahip olduklarının altını çizdi.

Çelik, gençlerin "darbe cümleleri" ile değil bilimle, teknoloji, demokrasi ve sanatla anılması gerektiğini belirterek, "Karşımızda hala Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen, Türkiye'ye karşı kötü düşünceler besleyen bir zihniyetin olduğunu unutmayalım. Ne bunlara yerel yönetim verilir ne de herhangi bir şekilde Türkiye teslim edilir." diye konuştu.

Ziyaretlerinde Çelik'e, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da eşlik etti.