Bekir Sömek kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Karataş Belediye Başkan adayı Bekir Sömek kaç yaşında, nereli?
Bekir Sömek kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Karataş Belediye Başkan adayı Bekir Sömek kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Karataş Belediye Başkan adayı olan Bekir Sömek hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Bekir Sömek'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bekir Sömek kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Karataş Belediye Başkan adayı Bekir Sömek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BEKİR SÖMEK KİMDİR?
Bekir Sömek, Yeniden Refah Partisi Adana- Karataş Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Karataş Belediye Başkan adayı Bekir Sömek imalatçıdır ve ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.