DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Karataş Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir?
Dem Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir?
DEM PARTİ ADANA KARATAŞ ADAYI VEJDİ ORAL KİMDİR?
Vejdi Oral 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Karataş Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz