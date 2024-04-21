Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı
Adana'da aranan 10 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar sonucunda Kozan, Karataş, Karaisalı, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-20 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kozan, Karataş, Karaisalı, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giymiş 10 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.