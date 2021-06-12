Elazığ'da ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notları dikkat çekti
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Elazığ'da ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notları dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da yanan otomobilin içerisinde ağır yaralan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da yanan otomobilin içerisinde ağır yaralan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın yol kenarına bıraktığı değerlendirilen, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim" notu üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünden Keban ilçe yoluna bağlantı noktasında bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yanan aracı fark eden vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki A.A.'yı (41) çıkardı. Ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araç yakınında yol kenarında bir not buldu. Notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkisindeki bombayı patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" yazıldığı görüldü.

Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti
Elazığ'da ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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