Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu

Çimentaş Elazığspor, Play-Off maçları öncesi Erbaaspor'la Tokat'ta oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

TFF 3. Lig Play-Offlarına 3. turdan katılacak olan Elazığspor, hazırlık maçında kendisi gibi 3. turdan Play-Offlara katılacak olan Erbaaspor'la karşılaştı. Erbaa İlçe Stadında oynanan maçı ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un maçtaki tek golünü Yağızcan Erdem kaydetti. Maç sonrası Elazığ'a dönecek olan bordo-beyazlılar Play-Off 3. tur maçları öncesi hazırlıklarına devam edecek. - ELAZIĞ