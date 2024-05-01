Üye Girişi
Haberler

Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ı temsil eden Yetkin Çelikel, 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu oldu.

2024 Yılı Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası Diyarbakır Stadyumu altında bulunan bilardo salonunda gerçekleştirilerek son buldu. 22-28 Nisan tarihleri arasında yapılan 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonası 55 yaş üzeri Veteranlar Türkiye Şampiyonasına, Türkiye'nin 80 ilinden 125 sporcu katılım sağladı. Elazığ'ı Diyarbakır'da yapılan Şampiyonada temsil eden Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonu olarak Elazığ'ımızı gururlandırdı. Şampiyona 28 Nisan Pazar günü düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son 1 yıldır ilimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza attı. Bilardo branşımızın Elazığ'a kazandırılması gördüğümüz üzere başarılı bir çalışma olmuş. Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo 1. Etap Veteranlar Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı sporcumuz Yetkin Çelikel Türkiye Şampiyonluğuna imza atarak hem başarısına başarı kattı hem de bizleri gururlandırdı. Şampiyon olan sporcumuz Yetkin Çelikel'i, Bilardo İl temsilcimiz Lokman Korucu'yu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Elazığ Turnuva Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title