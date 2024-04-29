Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramada, 3 kilo 368 gram kubar esrar ele geçirildi, B.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Yürütülen çalışma kapsamında ekipler, B.K'nin bulunduğu otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada, 3 kilo 368 gram kubar esrar ele geçirildi, B.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.