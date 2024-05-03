Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Mayıs Elazığ'da nerede deprem oldu?

Elazığ'da deprem mi oldu ve Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Elazığ'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Elazığ'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Mayıs Elazığ'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ELAZIĞ'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Elazığ Valisi Ömer Toraman depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."