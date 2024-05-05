Elazığ'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, olay yerine gelen vinç ile su kanalından çıkartıldı. - ELAZIĞ