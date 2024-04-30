Bingöl ve Elazığ'da Toz Taşınımı Etkisi

Bingöl ve Elazığ'da etkili olan toz taşınımı etkisini gösterdi.

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkili olduğu Bingöl'de hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

Toz taşınımı nedeniyle kentte oluşan puslu hava dronla görüntülendi.

Elazığ'da da toz bulutu dolayısıyla hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma oldu.

Toz taşımı nedeniyle puslu bir havanın hakim olduğu kentte, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.