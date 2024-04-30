Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen satranç turnuvası sona erdi ve derece girenlere ödülleri verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Elazığ Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası toplam 297 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 27 Nisan Cumartesi günü açılış senfonisi ile başlayan organizasyon sona erdi. 5 kategoride derece giren sporculara madalya ve kupa taktimi yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, " Şehrimize bir salon daha kazandırmanın mutluluğunu yaşarken ilk müsabakamızı düzenledik. 5 kategoride gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasını 297 sporcunun katılımı ile gerçekleştirdik. Salonumuzun il müsabakasında dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ