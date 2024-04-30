Elazığ'da 800 Bin Liralık Çekini Düşüren Kişiye Ödül Verilecek

Elazığ'da aldığı kamyonun ödemesini yapmak için giderken üstünde taşıdığı 800 bin liralık çekini düşüren bir kişi, çeki bulana ödül vereceğini ifade etti.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yılmaz kamyon satın aldı. Aldığı kamyonun ödemesini yapmak için 800 bin liralık çekini üzerine alarak evden çıktı. Yolda giderken pantolonunun arka kısmında olan çek düştü. Bir saat sonra çekin cebinde olmadığını fark eden ve durumu polise bildiren Yılmaz, bulana ödül vereceğini söyledi.

Polisin konu ile ilgili çalışma başlattığını ifade eden Murat Yılmaz," Kamyon aldım. Üzerimde taşıdığım 800 bin liralık çekimi yolda yürürken düşürmüşüm. Zor durum da kaldım. Kaybettiğim çekimi bulup getirene ben de bir ödül vereceğim. 5 bin lira bir ödül vermeyi düşünüyorum ama bulunsun ödülü yükseltebilirim" dedi. - ELAZIĞ