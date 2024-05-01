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Elazığ'da silahlı kavgada kadın kurşunlara hedef oldu

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taraflardan biri ateşlediği silahla kadına isabet eden kurşun sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir kadın kurşunları hedefi oldu.

Olay, Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, taraflardan biri yanında bulunan silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen bir kadına isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ 3.Sayfa Haberler

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