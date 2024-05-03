Elazığ'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Keban Orman İşletme Şefliğince Yukarı Çakmak mevkisindeki orman sahasında düzenlenen etkinliğe Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Keban Orman İşletme Şefi Ömer Şerbet, orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Orman yangınlarının önlenmesi için toplumda farkındalık yaratmak, toplumun bütün kesimlerinin çevreye ve doğaya duyarlığını artırmak, öğrencilerimizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, ülkemizin ağaçlandırma sürecine destek vermek için bir araya geldik." dedi.

Etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.