Elazığ'da 19 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 19 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 28 Nisan - 04 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 19 şahıs yakalandı. Uygulamada, 14 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 159 adet fişek ile 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 32 adet kartuş ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ