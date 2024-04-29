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Elazığ'da Tartışma Sonucu Genç Kendini Vurdu

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Elazığ'da ailesiyle tartışan 22 yaşındaki genç, pompalı tüfekle kendini vurarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da 22 yaşındaki genç, iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle kendini vurdu. Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan 22 yaşındaki M.S., pompalı tüfekle göğsinden kendini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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