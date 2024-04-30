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Elazığ'da motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde yangın çıktı

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Elazığ'da seyir halindeyken bir petrol istasyonunun yanında motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde yangın çıktı. Sürücü kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Elazığ'da seyir halindeyken bir petrol istasyonunun yanında motor kısmından dumanlar yükselen otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Sürsürü Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kent merkezine seyir halindeki bir otomobilin, petrol istasyonunun yanında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına alarak inen sürücü kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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