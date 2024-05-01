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Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

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Elazığ Bingöl karayolu Şahsuvar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Şahsuvar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E.Y. idaresindeki 34 HP 9242 plakalı otomobil ile N.B. idaresindeki 12 AL 766 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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