Elazığ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Radarla Hız Özel Denetiminde 860 Araç Kontrol Edildi
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim' faaliyeti kapsamında 860 araç kontrol edildi.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Radarla Hız Özel Denetim'inde 860 araç kontrol edildi.
Trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince 'Radarla Hız Özel Denetim' faaliyeti yapıldı. Faaliyet sonucunda 860 araç kontrol edildi. - ELAZIĞ