Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı
Elazığ'da bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda spor salonunda ders işlenirken alçıpan çökmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı
ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.
Olay, Hilalkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.