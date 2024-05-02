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Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı

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Elazığ'da bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda spor salonunda ders işlenirken alçıpan çökmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.

Olay, Hilalkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleyman Budak İnceleme Elazığ Spor Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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