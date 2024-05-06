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Elazığ'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 425 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çevre illerden Elazığ'a gelen bir şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, 425 kilo tütün bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 425 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, çevre illerden Elazığ'a gelen bir şüpheli şahsın bulunduğu araç durduruldu ve içerisinde yapılan aramada, 425 kilo tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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