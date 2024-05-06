Elazığ'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 425 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, çevre illerden Elazığ'a gelen bir şüpheli şahsın bulunduğu araç durduruldu ve içerisinde yapılan aramada, 425 kilo tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ