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Elazığ'da Okuldan Malzeme Çalan 3 Kişi Tutuklandı

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Elazığ'da bir okuldan malzeme çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, okula ait malzemeleri bir araca yüklemeye çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Elazığ'da bir okuldan malzeme çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde, okula ait malzemeleri bir araca yüklemeye çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Hırsızlık Suç Güncel Haberler

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