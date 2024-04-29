Elazığ'da 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 3 kilo 368 kilo esrar ele geçirilirken bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli B.K.'nın bulunduğu otobüste yapılan aramada, 3 kilo 368 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ