Vatandaşlardan dereye dönen yola 'kasalı' çözüm

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında caddeler adeta dereye dönerken, bazı araçlar yolda kaldı. Sokak üzerinde bazı vatandaşlar ise yola koydukların sebze kasası yardımı ile karşıya geçti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Dolu ile birlikte kendini gösteren gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Kentte bazı noktaları göle dönerken araçlar ise mahsur kaldı. Dereye dönen sokak üzerinde bazı vatandaşlar ise suyun içerisine koydukların sebze kasası yardımı ile karşıya geçti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.