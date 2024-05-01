23 Elazığ FK'nın eski sportif direktörü Cengiz Şeremet hayatını kaybetti

Son olarak 23 Elazığ FK'da sportif direktör olarak görev yapan Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İki dönem 23 Elazığ FK'da görev yapan sportif direktör Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 23 Elazığ FK'dan yapılan açıklamada, "Eski sportif direktörümüz Cengiz Şeremet'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Şeremet'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi. - ELAZIĞ