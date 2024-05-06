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Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Yarı Final Maçları Tamamlandı

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Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off yarı final ilk maçları sona erdi. Kovancılarspor ile Sürsürü Bozduman Elektrik 1-1 berabere kalırken, Karakoçan 1985 Yazıkonakgücü'nü 3-0 mağlup etti. Rövanş maçları önümüzdeki haftasonu oynanacak.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off yarı final ilk maçları geride kaldı.

Elazığ 1. Amatör Kümeden Bölgesel Amatör Lige yükselecek takımın belirleneceği Play-Off maçları başladı. Kovancılarspor evinde karşılaştığı maçta Sürsürü Bozduman Elektrik ile 1-1 berabere kaldı. Karakoçan 1985 ise Yazıkonakgücü'nü 3-0 mağlup etti. Sürsürü B.E. ve Karakoçan 1985'in avantaj elde ettiği Play-Off yarı finallerde rövanş heyecanı önümüzdeki haftasonu yaşanacak. Bu maçlar sonunda iki takım finale yükselecek ve kazanan takım gelecek sezon Elazığ'ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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