Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Dücane Muhammed Sadık, memleketi Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza dün Elazığ- Diyarbakır karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ'a psikolojik rahatsızlığı bulunan hastayı getiren C.D. idaresindeki 21 ABT 378 plakalı ambulans ile Dücane Muhammed Sadık idaresindeki 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2'si polis, 2'si sağlık personeli olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Dücane Muhammed Sadık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arapça dersi öğretmeni Dücane Muhammed Sadık'ın ölüm haberi Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesini yasa boğdu.

Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunularak, "Okulumuz bugün çok eksik, çok sessiz, çok üzgün. Değerli Arapça öğretmenimiz Dücane Muhammed Sadık kardeşimiz, elim bir trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Biz hocamızdan razıydık, Allah da ondan razı olsun. Dualarınızı hocamızdan eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Dücane Muhammed Sadık bugün öğlen namazına müteakip Elazığ Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ERZİNCAN