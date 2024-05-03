Elazığ'da Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası Sonuçlandı
Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve antrenörleri tebrik edildi.
Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Spor Temsilciliği tarafından düzenlenen Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada dereceye girenlere ödülleri veridi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2024 yılı faaliyet programında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Spor Temsilciliği tarafından düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonası, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ