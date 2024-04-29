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Jandarma, Elazığ Tanıtım Kortej Programına katılan motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleştirilen Elazığ Tanıtım Kortej Programı'na katılan motosiklet sürücülerine jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri, Elazığ Tanıtım Kortej Programına katılan motosiklet sürücülerini bilgilendirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübü tarafından 'Elazığ Tanıtım Kortej Program' gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğe Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de katılarak motosiklet sürücülerine 'Trafik güvenliği eğitimi' çerçevesinde genel trafik kuralları, kask ve reflektörlü yelek kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma Sivrice trafik Elazığ Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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