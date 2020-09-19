Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
19.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:14

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yıldız idaresindeki 23 BJ 239 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Keban kara yolunun 2. kilometresinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı araç savrularak yol kenarında park halindeki 42 BY 054 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Yıldız, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İsmail Şen
İsmail Şen
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 00:15:34. #1.15#
title