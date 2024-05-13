Çimentaş Elazığspor Kulübüne İş Adamlarından Destek

Çimentaş Elazığspor Kulübü, şampiyonluk yolunda destek vereceğini açıklayan iş adamlarının tam listesi yayımlandı.

Elazığspor yönetim kurulunun girişimleriyle kulübe şampiyonluk yolunda destek vereceğini açıklayan isimlerin listesi Elazığspor resmi hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldı. 100'ü aşkın iş insanın yer aldığı listede yer alan isimler için bordo-beyazlı kulüp teşekkür etti. Bordo-beyazlı ekip TFF 3. Lig 2. Grup 3. Tur Play-Off ilk maçında Efeler 09 SFK ile deplasmanda 15 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ