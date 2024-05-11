Elazığ'da araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ