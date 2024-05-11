Aç kalan tilki şehir merkezine indi
Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi. Doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne indi ve çevrede yiyecek aradı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Aç kalan tilki şehir merkezine indi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.