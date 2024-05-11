Aç kalan tilki şehir merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.