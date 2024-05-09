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Elazığ Hipodromu'nda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nun galibi King Karaca oldu

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Elazığ Hipodromu'nda gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nda King Karaca birinci oldu. Koşu sırasında Vet-Akort Müzik ve Dans Topluluğu'nun müzik dinletisi de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Elazığ Hipodromu'nda gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nun galibi King Karaca oldu.

Elazığ Hipodromu, bu hafta yine heyecanlı koşulara ev sahipliği yaparken aynı zaman da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Vet-Akort Müzik ve Dans Topluluğu'nun sergilediği müzik dinletisi de yarış severlere keyifli anlar yaşattı.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının start aldığı kum pistteki 1600 metre mesafeli 2024 yılı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu, E. Kayhan Ergin'in sahibi olduğu King Karaca jokeyi Mehmet Doğan idaresinde 1.49.83'lük derece yaparak kazandı.

Eyyüp Yardımcı tarafından antrene edilen safkan bu galibiyetiyle 9. startındaki 4'üncü birinciliğini elde etti. 6 safkanın start aldığı koşuyu Baybars Han ikinci olarak tamamlarken, Foça Storm üçüncü, Approve Wan dördüncü ve Hard Of Rock da beşinci olarak tamamladı. Koşunun farkları ise, burun - 10 boy - 6 boy - 5,5 boy şeklinde sonuçlandı.

Şeref tribününde gerçekleştirilen törende, koşuyu kazanan safkanın sahibi adına Feridun Ergin'e ödülünü ve jokey Mehmet Doğan'a çiçeğini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazim Şahin verdi. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut da Elazığ Hipodromu At Hastanesi Başhekimi Mustafa Sevim'e günün anısına plaket takdim etti. Törene, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ile davetliler de katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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