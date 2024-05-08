Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 26 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu, dolandırıcılık ve yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmak, güveni kötüye kullanmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, dolandırıcılık ve yaralama olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan 26 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title