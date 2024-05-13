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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 18 Zanlı Yakalandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 zanlı yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 07-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan 28 yıl, nitelikli yağma suçundan 17 yıl, yağma kasten yaralama suçundan 16 yıl 7 ay, yağma suçundan 15 yıl, fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçundan 9 yıl, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 6 yıl 7 ay, kumar oynanması için yer imkan sağlama ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 yıl 3 ay, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 11 zanlı olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 18 zanlı yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, Nailbey Mahallesi üzerinde meydana gelen kasten yaralama olayında 1 şüpheli de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 19 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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