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Elazığ'da kangal ile kedinin dostluğu şaşırtıyor

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Elazığ merkeze bağlı Nuralı köyünde kangal cinsi bir köpek ve kedinin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedinin, köpeğin yanına uzanıp yatması ve oynaması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcak havanın tadını çıkararak oynayan kedi ve köpeğin dostluğu ise görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Elazığ'da kangal ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Elazığ merkeze bağlı Nuralı köyünde kangal cinsi bir köpek ve kedinin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedinin, köpeğin yanına uzanıp yatması ve oynaması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcak havanın tadını çıkararak oynayan kedi ve köpeğin dostluğu ise görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cep Telefonu Elazığ kedi Yerel Yaşam Güncel Haberler

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