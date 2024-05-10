Kaldırımda bekleyen öğrenciler, aracın su sıçratması ile sırılsıklam oldu

Kaldırımda bekleyen öğrenciler, aracın su sıçratması ile sırılsıklam oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen 4 kız öğrenci, aracın sıçrattığı su ile sırılsıklam oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ'da, hafta başından itibaren sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. 4 kız öğrenci, Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda karşıya geçmek için kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada seyir halinde olan 60 KT 574 plakalı otomobilin çukura girmesi sonucu, çukurda biriken su öğrencilerin üzerine geldi. Ne olduğunu anlamayan öğrenciler bir anda sırılsıklam olurken, araç ise yoluna devam etti.

Olay anı arkadaki aracın kamerasına yansıdı.