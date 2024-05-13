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Elazığ'da 15 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulama sonucunda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan uygulamada, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 15 şahıs yakalandı.

Uygulamada, 13 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 173 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet kartuş, bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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