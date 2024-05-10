Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında el emeği sergisi açıldı

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle el emeği sergisi açıldı.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle el emeği sergisi açıldı. Özel bir alışveriş merkezinde açılan sergide, özel bireylerin yaptığı el emeği göz nuru eserler sergilendi. Serginin açılışına, Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, STK temsilcileri, özel bireyler ve aileleri katıldı. - ELAZIĞ