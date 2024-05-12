Elazığ'da araçta zulalanan uyuşturucuyla 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen birbiriyle bağlantılı 2 şüpheli araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanırken araçta yapılan aramada marşpiyel kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde toplam 147,32 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ