Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 7 Kişi Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, M.S. idaresindeki bir otomobil ile O.B.K. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hayati tehlikesi bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi Mahallesi mevkisinde O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.